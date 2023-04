Stand: 07.04.2023 16:10 Uhr Polizei ermittelt nach Flächenbrand in der Lüneburger Heide

Die Feuerwehr hat am Donnerstagnachmittag in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) einen Flächenbrand gelöscht, der möglicherweise gelegt wurde. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers brannte eine Grünfläche auf rund 10.000 Quadratmetern. Wer für das Feuer verantwortlich ist, ist noch unklar. Die Polizei schließt nicht aus, dass es gelegt wurde. In der Nähe des Brandortes seien Grillanzünder gefunden worden, sagte eine Sprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.04.2023 | 18:00 Uhr