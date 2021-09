Polizei durchsucht Wohnungen mutmaßlicher Rechtsextremisten Stand: 09.09.2021 20:06 Uhr Die Staatsanwaltschaft Lüneburg ermittelt gegen insgesamt sieben Beschuldigte, die im Verdacht stehen, eine bewaffnete, rechtsextreme sogenannte Wehrsportgruppe gebildet zu haben.

In einem Großeinsatz hat die Polizei am Mittwoch insgesamt acht Objekte in den Bereichen der Polizeidirektionen Lüneburg, Hannover in Nordrhein-Westfalen und Berlin durchsucht. Konkrete Orte nannte die federführende Staatsanwaltschaft Lüneburg aber nicht.

Vier Beschuldigte sollen Bundeswehr-Reservisten sein

Die Polizei hat demnach Waffen und Waffenteile beschlagnahmt. Diese werden nun daraufhin überprüft, ob sie strafrechtlich relevant sind. Das heißt, ob die Beschuldigten diese Waffen besitzen durften oder ob sie diese vor dem Hintergrund ihres mutmaßlichen rechten Netzwerkes abgeben müssen. Vier der sieben Beschuldigten sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft Reservisten der Bundeswehr.

200 Beamte und Spezialkräfte im Einsatz

Was genau die Ermittler ihnen vorwerfen und ob es zusammenhängt mit Vorfällen der vergangenen Monate und Jahre, dazu sagt die Behörde derzeit nichts. Festnahmen habe es bisher nicht gegeben. Im Einsatz waren den Ministeriums-Angaben zufolge fast 200 Polizeibeamte und Spezialkräfte unter Leitung des Landeskriminalamts Niedersachsen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional | 09.09.2021 | 15:00 Uhr