Stand: 15.01.2024 16:12 Uhr Polizei Rotenburg fahndet mit Foto nach Einbrechern

Die Polizei Rotenburg sucht nach zwei mutmaßlichen Einbrechern und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die beiden Männer sollen vergangenes Jahr in ein Haus in Sottrum (Landkreis Rotenburg) eingebrochen sein, teilte die Polizei am Montag mit. Mit Aufnahmen einer Überwachungskamera wird nun nach den Männern gefahndet. Der kleinere der beiden hat den Angaben zufolge einen langen Bart getragen, der mit einem Zopfgummi oder Ring zusammengehalten wurde. Der Gesuchte ist etwa 1,65 Meter groß. Sein Komplize ist etwa 1,85 Meter groß und bei der Tat fast vollständig maskiert gewesen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter nicht aus dem Landkreis Rotenburg kommen. Wer die Männer kennt oder Hinweise zu ihnen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer (04261) 94 70 zu melden.

