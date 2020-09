Stand: 25.09.2020 10:03 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Polizei Harburg sucht weiter nach "Jürgen"

Ein Ring mit der Inschrift "Jürgen" und einem eingravierten Datum soll Aufschluss über einen Einbruch in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) geben. Nach einem Aufruf der Polizei vom Dienstag sind auch bereits die ersten Hinweise aus verschiedenen Ecken Deutschlands eingegangen. So meldete sich ein Jürgen aus Nordrhein-Westfalen - in der Hoffnung, der vor Jahren bei einem Urlaub verlorene Ehering seiner Frau wäre wieder aufgetaucht. Laut Polizei stimmten in dem Fall zwar der eingravierte Vorname, nicht aber das Datum überein. Dieselbe Enttäuschung gab es auch bei einem zweiten Hinweis aus Baden-Württemberg. Polizei-Kollegen hatten sich gemeldet, in deren Bereich einst bei einem Diebstahl ein Ehering mit der Gravur "Jürgen" verschwunden war. Die Suche nach dem richtigen Jürgen geht bei der Polizei in Harburg also weiter.

