Stand: 04.02.2022 12:28 Uhr Polizei: Flyer in Rotenburg verbreiten "Corona-Panik"

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Briefkästen im Stadtgebiet von Rotenburg (Wümme) Flyer gegen die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen verteilt. Darüber informierte die Polizei am Freitag. Unter dem Titel "Ärzte für Aufklärung" werde unbegründete "Corona-Panik" verbreitet, warnte die Polizei. Zudem werde für einen "Impf-Stopp" geworben. Die Polizei prüft nach eigenen Angaben, ob die Inhalte der Blätter strafbar sind.

