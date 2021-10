Stand: 27.10.2021 09:32 Uhr Polizei Buxtehude setzt Ermittler auf Brände an

Die Polizei in Buxtehude will eine Ermittlungsgruppe einrichten, die nach den Verursachern einiger Brände in der Hansestadt fahndet. Das sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen auf Nachfrage. Am vergangenen Wochenende wurde die Feuerwehr zu mehreren Bränden gerufen, die offenbar absichtlich gelegt wurden. Es gebe aber noch keinen Hinweis auf einen oder mehrere Täter. Die Ermittler schließen einen Zusammenhang mit Bränden in den vergangenen zwei Jahren in Buxtehude nicht aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Brand zerstört unbewohntes Reetdachhaus in Buxtehude Das Haus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Ursache ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.10.2021 | 06:30 Uhr