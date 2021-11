Stand: 27.11.2021 12:02 Uhr Poitzen: Auto brennt nach Unfall aus - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in der Nähe des Faßberger Ortsteils Poitzen (Landkreis Celle) ist am Freitagabend ein 20-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Mann mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw geriet daraufhin in Brand, der 20-Jährige konnte aber rechtzeitig von Ersthelfenden aus dem Auto geborgen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, da er laut Polizei möglicherweise alkoholisiert war. Der Schaden wird auf 12.500 Euro geschätzt.

