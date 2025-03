Pläne für das Autobahnkreuz A20/A26 werden konkreter

Stand: 13.03.2025 14:55 Uhr

Am sogenannten Kehdinger Kreuz sollen sich die Autobahnen 20 und 26 in Zukunft treffen. Am Montag wird der Planfeststellungsbeschluss für das Autobahnkreuz zwischen Stade und Drochtersen veröffentlicht.