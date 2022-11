Stand: 16.11.2022 10:38 Uhr Pistorius besucht Geflüchteten-Ankunftszentrum in Oerbke

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) besucht heute das Ankunftszentrum Bad Fallingbostel-Oerbke (Landkreis Heidekreis) für Geflüchtete. Der Minister will sich ein Bild davon machen, welche Probleme es gibt und wie man sie lösen kann. Das Zentrum war zuletzt stark überbelegt und die Stimmung in der Stadt wurde schlechter. Auch weil Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Berlin darum gebeten hatte, das Ankunftszentrum über den kommenden März hinaus betreiben zu dürfen. Der Bund als Eigentümer des Geländes lehnte das jedoch vor Kurzem ab.

Weitere Informationen Camp Oerbke: Aus für Flüchtlingsunterkunft in Fallingbostel Die Bundeswehr soll die ehemalige britische Kaserne ab 2024 nutzen. Derzeit sind dort 1.800 Geflüchtete untergebracht. (29.10.2022) mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge