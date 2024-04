Stand: 04.04.2024 09:56 Uhr Pferd im Heidekreis gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Am Osterwochenende haben Unbekannte in Walsrode (Landkreis Heidekreis) eine Appaloosa-Stute gestohlen. Das Pferd wurde in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen von einer umzäunten Weide mitgenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Unbekannten hatten demnach das Tor der Weide in der Ebbinger Straße geöffnet. Appaloosas sind Freizeit- und Sportpferde, die besonders im Westernbereich beliebt sind. Hinweise nimmt die Polizei in Walsrode unter der Telefonnummer (05161) 48 640 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min