Stand: 12.12.2023 17:50 Uhr Pferd von Trecker angefahren und schwer verletzt - Polizei ermittelt

Ein bislang unbekannter Treckerfahrer hat in Gödenstorf (Landkreis Harburg) ein Pferd bei einem Unfall schwer verletzt. Anschließend fuhr der Mann oder die Frau laut Polizei weiter, ohne sich um Reiterin und Pferd zu kümmern. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war es am Dienstagvormittag gegen 9.45 Uhr zu dem Unfall auf einer Straße nahe der Gemeinde Gödenstorf gekommen. Die Reiterin sei auf ihrem Pferd auf einem schmalen Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn unterwegs gewesen. Als ein älterer, grüner Trecker mit Anhänger in gleicher Richtung vorbei fuhr, habe das Pferd gescheut. Das Tier sei dabei mit einem Hinterlauf unter ein Rad des Anhängers geraten und wurde dabei schwer verletzt. Ob das Pferd den Unfall überlebt, ist laut Polizei unklar. Die 48-jährige Reiterin blieb unverletzt. Die Polizei ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04172) 98 66 10 entgegengenommen.

