Pferd von Trecker angefahren - mutmaßlicher Fahrer meldet sich

Nachdem ein Traktorfahrer am Dienstag bei Gödenstorf (Landkreis Harburg) ein Pferd angefahren hat, hat sich ein 62-jähriger Mann bei der Polizei gemeldet. Er habe angegeben, zur entsprechenden Uhrzeit in der Gegend mit einem Traktor unterwegs gewesen zu sein, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Einen Zusammenstoß mit einem Pferd wolle er aber nicht bemerkt haben. Am Dienstagvormittag war eine 48-jährige Reiterin auf ihrem Pferd auf einem Grünstreifen neben der Fahrbahn unterwegs gewesen, als ein älterer, grüner Trecker mit Anhänger in gleicher Richtung vorbei fuhr. Laut Polizei scheute das Tier und geriet mit einem Hinterlauf unter ein Rad des Anhängers. Der Treckerfahrer sei daraufhin weiter gefahren. Das Tier wurde schwer verletzt und musste eingeschläfert werden. Die 48-jährige Reiterin blieb unverletzt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04172) 98 66 10 entgegengenommen.

