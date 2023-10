Stand: 10.10.2023 18:43 Uhr Pfefferspray in Schulflur gesprüht - Mehrere Verletzte

In Seevetal im Landkreis Harburg wurden am Dienstag mehrere Schülerinnen und Schüler einer Oberschule durch Pfefferspray verletzt. Wie die Polizei mitteilte, steht eine Schülerin im Verdacht, während einer Pause auf dem Schulflur Pfefferspray versprüht zu haben. Etwa 15 Personen klagten anschließend über Atemwegsreizungen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, vier von ihnen mussten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat den Angaben zufolge ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

