Person aus islamistischer Szene in Gewahrsam Stand: 07.11.2020 17:53 Uhr Die Polizei hat am Freitag in Drochtersen (Landkreis Stade) eine Person, die der islamistischen Szene zuzurechnen ist, festgenommen. Innenminister Pistorius lobte die Sicherheitsbehörden.

Die verdächtige Person wurde nach einem Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg in sogenanntes Langzeit-Gewahrsam genommen. Dieses kann nach dem niedersächsischen Gefahrenabwehrgesetz bis zu 14 Tage andauern. Weitere Ermittlungen liefen, sagte eine Sprecherin. Das Geschlecht und das Alter der Person wurden nicht genannt.

Pistorius sieht weiter Gefahr von Anschlägen

Innenminister Boris Pistorius (SPD) zeigte sich mit der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden sehr zufrieden. Es habe sich gezeigt, dass sie gut funktioniere, sagte er. "Mit dem gerichtlich angeordneten Langzeit-Gewahrsam ist die akute Gefahrenlage entschärft", betonte der Minister. Jetzt könnten die Ermittler ihre Erkenntnisse ausbauen und weitere Schritte einleiten. Die Gefahr islamistisch motivierter Anschläge sei in Niedersachsen aber weiter gegenwärtig.

Hinweise auf schwere Straftaten

Anlass für die Festnahme waren "ernstzunehmende Hinweise auf unmittelbar bevorstehende schwere Straftaten", wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Nach Informationen der "Bild" sollen Angriffe auf Polizisten geplant gewesen sein, die die Behörden als ernst eingestuft hätten.

Kein Zusammenhang mit Anschlag in Wien

Mit den ebenfalls am Freitag durchgeführten Razzien unter anderem in Osnabrück gegen Verdächtige aus der Islamisten-Szene, die Kontakt zum späteren Attentäter aus Wien gehabt haben sollen, hatte der Einsatz offenbar nichts zu tun. Derzeit sei kein Bezug ersichtlich, sagte eine Polizeisprecherin NDR.de. Nach dem Anschlag in Österreich hatten Ermittler am Freitag die Wohnungen von vier jungen Männern in Deutschland durchsucht. Sie gelten aber nicht als tatverdächtig. Eine weitere Durchsuchung bei einem mutmaßlichen Salafisten in Bremen gehörte ebenfalls zu diesen Ermittlungen.

