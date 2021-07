Patienten in Lüneburger Psychiatrie getötet: Prozess beginnt Stand: 01.07.2021 07:07 Uhr Ein 21-Jähriger soll im Februar in der Psychiatrischen Klinik Lüneburg zwei andere Patienten getötet und eine Krankenschwester verletzt haben. Ab heute steht er vor dem Lüneburger Landgericht.

Bei dem Verfahren handelt es sich um ein sogenanntes Sicherungsverfahren. Dabei sollen zwei Dinge geklärt werden: Treffen die Vorwürfe zu und muss der Beschuldigte dauerhaft im Maßregelvollzug in einer Psychiatrie untergebracht werden, um die Allgemeinheit zu schützen? Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage davon aus, dass der Mann zum Zeitpunkt der Taten krankheitsbedingt schuldunfähig war.

Motiv und Hintergründe weiter unklar

Bis heute ist unklar, warum es am 19. Februar zu dem Angriff kam. Der Mann war am Vorabend von Familienmitgliedern in die Klinik gebracht worden. Nachts soll er dann die ihm vorgeworfenen Taten begangen haben.

