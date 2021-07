Stand: 07.07.2021 12:35 Uhr Patienten getötet: Täter kommt in psychiatrische Klinik

Nach dem gewaltsamen Tod von zwei Patienten in der Psychiatrischen Klinik wird ein junger Mann dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das hat das Landgericht Lüneburg entschieden. Demnach soll der junge Mann nur zur Bewährung herauskommen, falls eine Therapie anschlagen sollte. Laut einem Gutachten liegt bei ihm eine paranoide Schizophrenie vor. Weil er immer wieder Stimmen hörte und sich verfolgt fühlte, brachte seine Familie ihn Mitte Februar in die Lüneburger Klinik. Schon in der ersten Nacht tötete er zwei Mitpatienten.

