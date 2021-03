Party trotz Corona: Polizisten bei Einsatz verletzt Stand: 14.03.2021 13:52 Uhr In Gusborn im Landkreis Lüchow-Dannenberg sind zwei Polizisten bei der Auflösung einer illegalen Feier verletzt worden.

Ein Anrufer hatte die Beamten in der Nacht zu Sonntag über eine Party mit mehreren Personen informiert, wie die Polizei mitteilte. Vor Ort trafen die Beamten demnach auf mehr als 20 Feiernde, von denen einige sofort flüchteten. Den Angaben zufolge wurde den Polizisten der Weg auf das Grundstück versperrt. Die Beamten seien zudem geschubst und angegriffen worden.

Zwei Beamte mit leichten Verletzungen in Klinik behandelt

Nach der Festnahme einer Person habe ein anderer Gast versucht, ihn zu befreien. Weil die Situation immer weiter eskalierte, setzten die Beamten Pfefferspray ein und forderten Verstärkung an. Als diese eintraf, konnten die Polizisten das Grundstück und das Gebäude mit einem Beschluss der Staatsanwaltschaft betreten und die Feier ausflösen. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt.

Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten

In mehr als zwölf Fällen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchter Gefangenenbefreiung, Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte und des Verdachts des Landfriedensbruchs ermittelt. Da die Gäste außerdem aus unterschiedlichen Haushalten stammten, wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.

Party in Salzgitter beendet - zweimal

In Salzgitter haben Beamte unterdessen eine Verlobungsfeier gleich zweimal aufgelöst. Nach Anrufen von Anwohnern fanden Polizisten am Sonnabend einem Sprecher zufolge 43 Gäste aus verschiedenen Haushalten in einer Wohnung vor. Gegen alle wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Feier wurde aufgelöst. Nur kurze Zeit später rückte die Polizei erneut an: Zehn Gäste hatten die Party wenige Straßen entfernt in einer anderen Wohnung fortgesetzt.

