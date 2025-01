Stand: 20.01.2025 09:34 Uhr Party in Handorf eskaliert: Ungebetene Gäste und Vandalismus

Am Samstagabend ist eine Geburtstagsfeier in Handorf (Landkreis Lüneburg) eskaliert. Laut Polizei war die Party einer Jugendlichen in den sozialen Medien verbreitet worden. Den Angaben zufolge kamen viel mehr Menschen als ursprünglich eingeladen waren. Die ungebetenen Gäste wollten allerdings nicht wieder gehen. Im weiteren Verlauf des Abends lief die Party zunehmend aus dem Ruder. Es kam zu Sachbeschädigungen im Haus, bis die Polizei die Party mit etwa 150 Personen auflöste.

