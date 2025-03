Stand: 21.03.2025 09:15 Uhr Panzergranate in Uelzen erfolgreich gesprengt

Die im Uelzener Ortsteil Veerßen bei Forstarbeiten gefundene Panzergranate ist am Donnerstagnachmittag erfolgreich gesprengt worden. Darüber informierte die Stadt auf ihrer Webseite. Für die Anwohnerinnen und Anwohner ging es kurz darauf zurück in ihre Wohnungen und Häuser. Die Granate mit einem Durchmesser von 8,8 Zentimetern konnte zuvor nicht entschärft werden. Für die Sprengung wurden seit dem Mittag 80 Häuser in einem Umkreis von 300 Metern evakuiert. Rund 200 Menschen waren davon betroffen. Auch die nahe gelegene Bahnstrecke wurde für die Sprengung kurzzeitig gesperrt. Dort fahren unter anderem die Regionalexpresszüge Richtung Salzwedel und Magdeburg.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.03.2025 | 13:30 Uhr