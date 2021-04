Osterproteste: Aktivisten gegen Waffen und Urananreicherung Stand: 05.04.2021 11:20 Uhr Am Wochenende haben Aktivisten in der Tradition der Ostermärsche gegen die Rüstungsproduktion und die Anreicherung von Uran protestiert.

Am Karsamstag demonstrierte eine Gruppe von Friedensaktivistinnen und -aktivisten vor dem Hauptgebäude des Waffenproduzenten Rheinmetall in Unterlüß (Landkreis Celle). Auf Transparenten und mit Slogans wie "Frieden schaffen ohne Waffen" und "Krieg beginnt hier" kritisierten die zwölf Teilnehmenden die fortlaufende Rüstungsproduktion bei Rheinmetall und forderten ihr Ende.

Gronau: Protest vor Uranfabrik

Im an der Grenze zu Niedersachsen liegenden westfälischen Gronau demonstrierten bereits am Karfreitag nach Angaben der Veranstaltenden rund 150 Menschen gegen die bundesweit einzige Urananreicherungsanlage. Die Polizei zählte rund 100 Personen. Am Ostersonntag hätten sich nochmals zehn Menschen vor der Fabrik versammelt, um gegen Atomwaffen und für den sofortigen Atomausstieg zu demonstrieren. Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich auch Menschen aus Niedersachsen und den Niederlanden an den Aktionen.

