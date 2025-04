Stand: 17.04.2025 15:48 Uhr Osterpostamt in Ostereistedt: 75.000 Kinder haben geschrieben

Das Osterpostamt in Ostereistedt (Landkreis Rotenburg/Wümme) nimmt seit Montag keine Post mehr an - Einsendeschluss. Nun hat das Amt, das von der Deutschen Post betrieben wird, Bilanz gezogen. Mehr als 75.000 Kinder haben in den vergangenen sechs Wochen demnach Briefe an Hanni Hase geschickt. Die meisten Briefe waren von Hand geschrieben und bemalt oder getuscht. Einige haben dem Osterhasen sogar ein kleines Geschenk gemacht, sagte die Leiterin des Postamts, Doris Kröger: ein bemaltes Osterei oder auch eine Möhre und ein Apfel als Kraftfutter. Aber Hanni Hase sind auch schwierige Situationen anvertraut worden: Ein Kind schrieb von Liebeskummer, ein anderes vom Tod seiner Großeltern, so Kröger. Manche wünschten sich Spielzeug für arme Kinder. Es kamen laut dem Osterpostamt auch 2.300 internationale Briefe an - vor allem aus Russland, den USA und China. Beantwortet wurden die Schreiben ehrenamtlich von 14 Männern und Frauen.

