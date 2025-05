Stand: 15.05.2025 12:35 Uhr Optimales Wetter: Erdbeer-Saison hat schon früh begonnen

Die Erdbeer-Saison in Niedersachsen hat in diesem Jahr früher begonnen als in den Vorjahren. Schon Ende April hat der Hof Strampe in Neetze (Landkreis Lüneburg) die ersten Früchte geerntet. Noch wachsen die Beeren allerdings unter Folie. Die ersten Freilanderdbeeren könnten Ende dieser Woche gepflückt werden, so Landwirt Max Strampe. Grund für die frühe Erdbeersaison ist das Wetter. Das Frühjahr sei sehr sonnig und damit lichtreich gewesen, erklärt Tilman Keller vom Obstbauzentrum in Jork (Landkreis Stade). Dadurch seien die Erdbeeren schneller gereift. Der Experte geht von einer langen Saison aus. Denn auch im Mai sei das Wetter ideal für die Früchte: Tagsüber sorge die Sonne für die Süße und durch die kühlen Nächte reife die Frucht nicht zu schnell.

