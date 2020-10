Stand: 13.10.2020 13:43 Uhr Oldenstädter See in Uelzen soll attraktiver werden

Die Stadt Uelzen will das Naherholungsgebiet am Oldenstädter See deutlich aufwerten. An dem Gewässer, den Einheimische liebevoll O-See nennen, werden nach Angaben des zuständigen Stadtbaurats unter anderem die Spazierwege verbessert, ein Teil soll zu einem Wanderweg ausgebaut werden. Für Kinder entsteht ein Matsch-Spielplatz, für Wohnmobilisten sind fünf neue Stellplätze dicht am Wasser geplant. Jugendliche haben sich laut Stadt eine sogenannte Dirt-Bike-Bahn gewünscht - sie könne voraussichtlich im kommenden Jahr gebaut werden, hieß es. Lediglich einen Badesteg werde es nicht geben, weil eine Badeaufsicht fehlt. Die Stadt investiert aus dem eigenen Haushalt rund 200.000 Euro in den Oldenstädter See, dazu kommen Fördergelder.

