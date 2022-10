Olaf Scholz besucht heute Bundeswehr in der Lüneburger Heide Stand: 17.10.2022 06:36 Uhr Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird heute erstmals in seiner Amtszeit den Bundeswehrstandort Munster besuchen. Auf dem Truppenübungsplatz in Bergen (Landkreis Celle) sind Vorführungen geplant.

Zu Beginn seines Aufenthaltes soll sich der Kanzler ein Bild von schwerem Gerät in Aktion machen können. Darunter sind nach Angaben der Bundeswehr unter anderem die Panzerhaubitze 2000 und der Raketenwerfer MARS 2. Diese Modelle werden auch im Ukraine-Krieg eingesetzt. Zudem ist auch eine Vorführung des Kampfpanzers Leopard 2 vorgesehen.

Rund 2.500 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz

Im Anschluss soll in einem Gefechtsschießen vorgeführt werden, wie die Fahrzeuge eingesetzt werden. Für die Großübung reist die Panzerbrigade 12 "Oberpfalz" aus Cham in Bayern samt Fuhrpark an. Insgesamt seien 2.500 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, hieß es. Nach einer Ansprache des Kanzlers ist auch ein gemeinsames Mittagessen vorgesehen.

Ausbildungs- und Lehrübung als Anlass

Offizieller Anlass für den Besuch des Kanzlers bei der Bundeswehr in der Lüneburger Heide ist die Ausbildungs- und Lehrübung "Landoperationen", bei der der Offiziersnachwuchs und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Generalstabslehrgänge Einblicke in ihre zukünftigen Aufgaben bekommen sollen. Laut Informationen der Bundeswehr wird sich Scholz vor Ort anschauen, wie Landstreitkräfte auch in Zukunft eine Schlüsselrolle bei der Bundeswehr einnehmen.

