Ohne StiKo-Empfehlung? Geteilte Meinungen zu Kinder-Impfung Stand: 07.12.2021 19:15 Uhr Wann kommt die Corona-Impfung für Kinder ab fünf Jahren? Viele Eltern beschäftigt diese Frage. Noch hat die StiKo kein grünes Licht gegeben. Geimpft wird dennoch schon - zum Beispiel in Lüneburg.

Zugelassen ist der Impfstoff von Biontech/Pfizer in der EU bereits. Noch gibt es aber keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (StiKo). Das Gremium könnte in den kommenden Tagen entscheiden, ob sie empfiehlt, Kinder ab fünf Jahren die entsprechende Spritze gegen das Coronavirus zu verabreichen. Und deshalb bereiten sich unter anderem Kinderärzte darauf vor - denn die Nachfrage nach Impfterminen für Kinder ist offenbar groß. Die Kinderärztin Anja Schreiber, die eine Privatpraxis in Lüneburg betreibt, hat nach eigenen Angaben bereits 60 Kinder zwischen fünf und elf Jahren eine Spritze gegen das Coronavirus gegeben. Sie ist der Meinung, dass in der Pandemie zu oft zu lange gewartet wurde und dass man jetzt reagieren müsse. Die vierte Welle sei schließlich schon in vollem Gange, sagte Schreiber NDR Niedersachsen. Außerdem sei der Impfstoff für Kinder sehr gut verträglich, das zeigten auch Zahlen aus den USA, wo bereits fünf Millionen Dosen an Fünf- bis Elfjährige verimpft wurden, so die Kinderärztin.

Ist Impfung medizinisch notwendig?

Den offiziellen Kinderimpfstoff von Biontech/Pfizer kann man in Deutschland zwar noch nicht bestellen - man könne den Kindern aber auch den Impfstoff für Erwachsene spritzen, so Schreiber. Der Wirkstoff sei der gleiche. Man müsse dann lediglich beim Aufziehen der Spritze geringer dosieren. Offiziell dürfen schon jetzt Kinder dieser Altersgruppe geimpft werden - wenn es der Arzt für medizinisch notwendig hält. Ärzte können eine Dosis verabreichen, die einem Drittel der Dosis für Erwachsene entspricht, heißt es vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte.

Keine coronakranken Kinder in Lüneburger Kliniken

Sowohl das Heidekreis-Klinikum als auch das Klinikum Lüneburg haben zurzeit keine an Corona erkrankten Kinder, die stationär behandelt werden müssen. Für das Klinikum Lüneburg hat Josef Sonntag, Chefarzt der Kinderklinik, dem NDR das bestätigt. Er selbst schließt sich der Aussage des StiKo-Vorsitzendem Thomas Mertens an: Mertens hatte gesagt, er würde sein eigenes Kind - zumindest zum jetzigen Zeitpunkt - noch nicht impfen.

Die Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen ist laut Zahlen des RKI zurzeit mit einer Inzidenz von durchschnittlich mehr als 300 im Nordosten am stärksten betroffen.

