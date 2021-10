Ökolandbau in Niedersachsen: Stärkstes Wachstum bundesweit Stand: 01.10.2021 11:13 Uhr Bio-Lebensmittel sind gefragt. Das führt dazu, dass immer mehr Betriebe nach ökologischen Standards wirtschaften. In Niedersachsen ist der Ökolandbau 2020 bundesweit am stärksten gewachsen.

Mit 11,5 Prozent Zuwachs entwickelte sich der Ökolandbau in Niedersachsen deutlich stärker als im Bundesdurchschnitt mit 5,5 Prozent Flächenzuwachs. Das geht aus Daten hervor, die das Kompetenzzentrum Ökolandbau in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) veröffentlicht hat. Insgesamt gibt es demnach in Niedersachsen 2.253 landwirtschaftliche Öko-Betriebe. Ihr Anteil gemessen an allen landwirtschaftlichen Betrieben stieg auf 6,5 Prozent. 2019 waren es noch 6 Prozent und 2018 5,4 Prozent.

Größte Öko-Fläche im Landkreis Lüchow-Dannenberg

Die Landkreise mit der größten absoluten Öko-Fläche liegen vornehmlich im Nordosten Niedersachsens. Spitzenreiter ist aktuell Lüchow-Dannenberg mit 11.210 Hektar und einem Öko-Flächenanteil von 19,1 Prozent, gefolgt vom Heidekreis mit 9.130 Hektar und einem Flächenanteil von 13,4 Prozent sowie Lüneburg mit 8.100 Hektar und einem Öko-Flächenanteil von 13,2 Prozent. Nach Angaben des Kompetenzzentrums Ökolandbau haben insgesamt vier von 37 Landkreisen in Niedersachsen einen Öko-Flächenanteil von mehr als zehn Prozent.

Zahl der Bio-Nutztiere steigt

Auch die Zahl der Nutztiere, die nach Bio-Standards gehalten werden, hat in Niedersachsen zugenommen. So ist der Bestand an Öko-Milchkühen dem Kompetenzzentrum Ökolandbau zufolge von 2016 bis 2020 um 49 Prozent gestiegen. Die Zahl der Öko-Hühner stieg in den vier Jahren um 21 Prozent. Bei Mastschweinen, die nach Öko-Standards gehalten werden, gab es einen Zuwachs von 51 Prozent seit 2016, bei Zuchtsauen um 39 Prozent. Allerdings ging die Zahl der Bio-Ferkel um 60 Prozent zurück.

Die meisten Öko-Hühner im Weser-Ems-Gebiet

Fast jedes zweite Öko-Schwein kommt den Angaben zufolge aus dem Bereich Lüneburg. Die meisten Öko-Hühner werden im Weser-Ems-Gebiet gehalten - insgesamt 75 Prozent aller Öko-Hühner in Niedersachsen. Auch der Anteil der Öko-Milchkühe ist dort mit 56 Prozent besonders hoch.

