Oberleitung gerissen: Züge zwischen Hamburg und Hannover betroffen Stand: 01.04.2025 09:17 Uhr Im Bahnverkehr zwischen Hamburg und Hannover kommt es derzeit zu Verspätungen und Haltausfällen. Grund dafür ist eine Oberleitungsstörung zwischen Uelzen und Celle. Der Fernverkehr wird umgeleitet.

Aufgrund einer defekten Oberleitung bei Klein Süstedt (Landkreis Uelzen) ist die Strecke zwischen Uelzen und Suderburg aktuell vollständig gesperrt, wie die Metronom Eisenbahngesellschaft mitteilte. Betroffen sind demnach neben dem Fernverkehr auch die Linien RE2, RE3 und RB31. Auf der gesamten Strecke zwischen Hamburg und Hannover komme es zu Verspätungen, hieß es. Ein Sprecher des Metronom sagte dem NDR Niedersachsen, dass gegen 6.30 Uhr eine Oberleitung gerissen und auf einen Güterzug gefallen sei. Die Deutsche Bahn arbeitet nach eigenen Angaben an der Reparatur des Schadens. Warum die Oberleitung gerissen ist, war laut Metronom zunächst unklar.

Regionalverkehr: Busersatzverkehr zwischen Uelzen und Suderburg

Nach Angaben des Metronom enden die Regionalzüge aus Richtung Hannover derzeit in Suderburg und fahren von dort zurück. Zwischen Suderburg und Uelzen verkehrt demnach ein Busersatzverkehr. Mehrere Busse pendeln zwischen den beiden Halten. In Uelzen besteht für Reisende wieder Anschluss an Regionalbahnen Richtung Hamburg, hieß es.

Fernverkehr: Halte Lüneburg, Uelzen, Celle fallen aus

Auch für den Fernverkehr ist die Strecke zwischen Hamburg und Hannover nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn gesperrt. Züge werden deshalb über Rotenburg (Wümme) umgeleitet, hieß es. Fahrgäste sollten laut Bahn mit einer Verspätung von 30 Minuten rechnen. Die Halte Lüneburg, Uelzen und Celle entfallen demnach. Bahnreisende werden geben, sich vor Reiseantritt über den DB Navigator oder im Internet zu informieren.

