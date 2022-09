Stand: 30.09.2022 08:15 Uhr Obdachlosenunterkunft: Ermittlungen wegen Brandstiftung

In Uelzen ist am Donnerstagabend in einem Zimmer einer Obdachlosenunterkunft ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wird gegen den 28-jährigen Bewohner des Zimmers wegen schwerer Brandstiftung ermittelt. Der Brand sei noch vor Eintreffen der Feuerwehr bereits von Bewohnern der Unterkunft gelöscht worden, so dass keine weiteren Zimmer beschädigt wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei noch nicht bekannt. Der Bewohner befinde sich nun in polizeilichem Gewahrsam.

