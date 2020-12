Stand: 23.12.2020 12:43 Uhr OVG Lüneburg lehnt Klage gegen Kontaktbeschränkungen ab

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat die Klage eines Lübeckers gegen die coronabedingten Kontaktbeschränkungen abgelehnt. Der Mann hatte sich unter anderem in der Menschenwürde und der allgemeinen Handlungsfreiheit verletzt gesehen, weil er durch die Kontaktbeschränkungen nicht zusammen mit seiner Familie seinen Vater und dessen vier Haushaltsmitglieder besuchen könne. Die Begründung für die Ablehnung durch das OVG: Die Kontaktbeschränkungen seien notwendige Schutmaßnahmen im Sinne des Infektionsschutzgesetzes, so das Gericht. Private Haushalte bildeten ein Schwerpunkt des Ausbruchsgeschehens, hieß es weiter in der Begründung.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.12.2020 | 13:30 Uhr