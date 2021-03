Stand: 11.03.2021 11:38 Uhr OVG Lüneburg entscheidet über Klagen gegen Corona-Regeln

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg will zeitnah über drei Klagen entscheiden, die sich gegen die derzeitige Corona-Verordnung des Landes richten. Wie eine Sprecherin des Gerichts in Lüneburg NDR 1 Niedersachsen bestätigte, wollen ein Baumarkt, ein Möbelhaus und ein Bekleidungsgeschäft erreichen, dass einzelne Verbote und Auflagen gestrichen werden. Wogegen sich die Antragsteller genau wenden, sagte die Sprecherin nicht. Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hatte am Mittwoch eine Vorschrift für unwirksam erklärt, die unter anderem Buchläden gegenüber anderen Einzelhändlern bevorzugt.

