Novavax: Impfungen in Niedersachsen laufen an Stand: 03.03.2022 11:28 Uhr Viele Corona-Impfteams in Niedersachsen bieten nun auch den Protein-Impfstoff von Novavax gegen das Coronavirus an. Noch gibt es nur wenig Impfwillige.

Die Landkreise Uelzen und Lüneburg beginnen heute damit, den Impfstoff zu verimpfen. Für den Kreis Lüneburg haben die mobilen Impfteams erst einmal 1.000 Novavax-Dosen bekommen. Auf der Warteliste sind aber nur rund 200 Interessierte. Impfwillige können sich daher auch spontan impfen lassen. In Lüneburg drückt Joschka Schiller die Daumen. Er ist Impfkoordinator der mobilen Teams. "Wir hoffen, dass wir den einen oder anderen noch hinter dem Ofen hervorlocken können“, sagte Schiller dem NDR Niedersachsen. Der Landkreis Harburg hatte Mittwoch mit den Impfungen mit Novavax begonnen. Im Heidekreis gibt es den Impfstoff ab kommender Woche.

VIDEO: Tafeln wollen weiter Impfaktionen starten (02.03.2022) (2 Min)

Schleppender Impfstart in Osnabrück

Im Emsland und der Grafschaft Bentheim starten die Impfungen mit Novavax am Wochenende. In Stadt und Landkreis Osnabrück ging es am Mittwoch los. Die Nachfrage war gering. Die Impfteams vermuten, dass es daran lag, dass das Angebot erst einen Tag zuvor veröffentlicht wurde. Zum Wochenende hin steigt die Nachfrage: Im Landkreis Osnabrück stehen rund 400 Impfwillige auf den Listen. Insgesamt stehen in Stadt und Landkreis Osnabrück rund 2.700 Impfdosen von Novavax bereit. Ein Teil davon ist reserviert für Menschen aus dem Pflegebereich. Die anderen Impfdosen werden ohne Termin allen Bürgerinnen und Bürgern angeboten.

Impfstart am Zoo Hannover am Sonntag

Die Nienburger Impfstelle startet am Freitag mit den Impfungen. Der Landkreis habe zunächst 700 Dosen erhalten, 100 Menschen stünden auf der Warteliste, sagt ein Sprecher. In der Region Hannover geht es am Sonntag los: Am Zoo werden dann drei Tage lang keine Kinder geimpft - sondern bis einschließlich Dienstag nur Erwachsene mit dem Protein-Impfstoff. Ab Montag kann man sich dann auch an anderen Orten in der Region mit Novavax impfen lassen. Nach Angaben einer Sprecherin haben sich regionsweit rund 1.100 Menschen auf die Novavax-Warteliste setzen lassen.

Auch in Leer beginnen Novavax-Impfungen am Sonntag

Im Landkreis Leer wird am Sonntag damit begonnen, den Corona-Impfstoff von Novavax zu spritzen. Es seien 900 Impfdosen geordert worden, so der Landkreis. Wer bislang noch nicht gegen das Coronavirus geimpft und über 18 Jahre alt ist, kann sich über die Impfhotline des Landes anmelden. Viele hatten sich durch die Bereitstellung des neuen Impfstoffs nochmal einen Schwung in der Impfkampagne erhofft.

Überzeugt Nuvaxovid skeptische Menschen von Impfung?

Politiker und Mediziner hoffen, dass das Novavax-Vakzin eine Alternative für Menschen sein könnte, die den bisherigen mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna skeptisch gegenüberstehen. Nuvaxovid basiert auf einem klassischeren Verfahren der Impfstoffherstellung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.03.2022 | 08:30 Uhr