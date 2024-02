Stand: 19.02.2024 13:49 Uhr "Notorischer Mundraub": Frau bedient sich regelmäßig in Geschäften

In Lüneburg ist eine 58-jährige Frau in den vergangenen Monaten immer wieder des Diebstahls überführt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers stahl die Frau in Einkaufsmärkten, Geschäften und Tankstellen regelmäßig Nahrungsmittel und verzehrte diese an Ort und Stelle. Am Wochenende wurde sie demnach in einem Supermarkt erwischt, als sie einen "Käse-Twister" sowie einen Pizza-Snack aß. Kurz darauf nahm sie sich in einer Tankstelle zwei Geflügelrollen und verzehrt diese ebenfalls. Die Polizei hat mehrere Strafverfahren eingeleitet, der Sprecher sprach von "notorischem Mundraub". Die 58-Jährige hat wegen einer Vielzahl vergleichbarer Vorfälle bereits Hausverbot für verschiedene Geschäfte in Lüneburg.

