Notfallplan: Serengeti-Park bereitet weitere Evakuierungen vor Stand: 29.12.2023 13:25 Uhr Mit einem Notfallplan bereitet sich der Serengeti-Park in Hodenhagen darauf vor, weitere Tiere zu evakuieren. Sorge bereitet vor allem das vom Hochwasser umschlossene Haus der Antilopen und Giraffen.

"Diese Tiere müssten für eine Evakuierung narkotisiert werden, das ist ein großes Risiko", sagte eine Sprecherin des Parks. Für den Notfall werde auch überlegt, wie die Tiere unter Narkose überhaupt durch die Wassermassen transportiert werden könnten - mit Lastwagen und Pritschen seien die Wege dorthin aufgrund des Hochwassers nicht mehr befahrbar. "Eine Giraffe umzusetzen, muss man sich gut überlegen. Das ist nicht ganz ungefährlich."

Sandsäcke schützen Haus, Stroh soll Wasser abfangen

Das Haus der Antilopen und Giraffen werde zurzeit mit Sandsäcken geschützt, Mitarbeitende des Technischen Hilfswerks (THW) haben in der Nacht zu Freitag dort außerdem eine weitere Wasserpumpe eingerichtet. Dadurch sei das Wasser um die Stallung zuletzt um drei Zentimeter gesunken. Im Haus selbst befinde sich wenig Wasser, was Mitarbeitende mithilfe von Stroh, das sie auf dem Boden verteilen, versuchen abzufangen.

AUDIO: Fabrizio Sepe: Tiere haben wieder Heizung, Licht und Wasser (28.12.2023) (1 Min) Fabrizio Sepe: Tiere haben wieder Heizung, Licht und Wasser (28.12.2023) (1 Min)

Affen gerettet - "Das Wasser stand hüfthoch"

Am Donnerstag hatten Tierpfleger des Parks zusammen mit Einsatzkräften des THW drei Husarenaffen aus ihrem Gehege gerettet. Sie konnten das Haus nur zu Fuß erreichen. "Das Wasser stand hüfthoch", sagte die Sprecherin des Tierparks. Sie trugen die Tiere einzeln in großen Kunststoffboxen durch das Wasser. Zuvor wurden bereits Lemuren, Varis, Präriehunde und Erdmännchen evakuiert und in andere Stallungen auf dem Gelände gebracht.

Serengeti-Park in weiten Teilen überflutet

Weite Teile des Geländes sind überflutet und teilweise gar nicht oder nur noch mit Unimogs oder Traktoren zu erreichen. Unter anderem sind Verwaltungs- und Versorgungsgebäude, Restaurants, Shops und ein Teil der Lodges vom Wasser umschlossen. Dort seien glücklicherweise die wenigsten Tiere untergebracht, so die Sprecherin.

Serengeti-Park nutzt nun Notstromaggregate

Am Mittwoch wurde für das ganze Gelände zeitweise der Strom abgestellt. Nun behilft sich der Park mit mehreren Notstromaggregaten, um Trinkwasser aufbereiten zu können und die Stallungen zu beheizen. Park-Mitarbeitende sowie Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW schütteten provisorische Dämme auf, um die Stallungen der Tiere abzusichern. "Wir hoffen inständig, dass die Dämme die Wassermassen halten", sagte die Sprecherin. Park-Leiter Fabrizio Sepe zeigt sich von der Hilfe und dem unermüdlichen Engagement überwältigt: "Das ist das echte Deutschland: Barmherzigkeit und Hilfsbereitschaft." An den Tierpark grenzt der Fluss Meiße, der über die Ufer getreten ist. Darüber hinaus gibt es auf dem Gelände einige Wasserläufe und Seen, die wegen des hochdrückenden Grundwassers übergelaufen sind.

