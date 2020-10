Stand: 22.10.2020 12:24 Uhr Notbremsung: Vermisster Demenzkranker im Gleisbett

Ein Bewohner eines Seniorenheims in Walsrode im Heidekreis ist nur mit Glück nicht unter einen Güterzug geraten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Dank einer Notbremsung kam der Zug laut Polizei zehn Meter vor dem Mann zum Stehen. Der demenzkranke 77-Jährige habe im Gleisbett gesessen. Der Mann war Mittwochabend von der Einrichtung als vermisst gemeldet worden. Entdeckt wurde der Vermisste schließlich am Donnerstagmorgen von dem Lokomotivführer. Der 77-Jährige habe sich am Kopf verletzt, vermutlich durch einen Sturz, und sei unterkühlt gewesen. Ansonsten sei er unverletzt, so ein Polizeisprecher.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.10.2020 | 13:30 Uhr