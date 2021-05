Stand: 20.05.2021 10:17 Uhr Nordostniedersachsen: Mehr als ein Dutzend Betrugsversuche

Die Polizei hat am Mittwoch in den Landkreisen Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen mehr als ein Dutzend betrügerische Anrufe bei Seniorinnen und Senioren festgestellt. Die Anrufer versuchten mit Schocknachrichten und dem sogenannten Enkeltrick, Geld von den arglosen Opfern zu ergaunern. Sie forderten in einem Fall in Schnega 25.000 Euro von einer älteren Frau. In Rätzlingen meldete sich "Enkel Kevin" und bat um 18.000 Euro für den Kauf einer Wohnung. In allen bekannten Fällen reagierten die Betroffenen umsichtig. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an Angehörige und enge Freunde von älteren Menschen. Man solle aktiv über Betrugsmaschen sprechen und Verhaltensweisen vereinbaren.

