Nordost-Niedersachsen: Zahl der Erstimpfungen steigt wieder

Mehrere Impfteams im Nordosten Niedersachsens verzeichnen einen deutlichen Anstieg der Erstimpfungen gegen das Coronavirus. So melden die Johanniter im Landkreis Harburg, dass etwa ein Drittel der Geimpften in der vergangenen Woche die erste Spritze bekommen haben. Die Kreisverwaltung führt das auf die verschärften Maßnahmen des Landes und des Bundes zurück. Auch im Landkreis Verden sind in der vergangenen Woche ein Viertel aller Impfdosen an bislang Ungeimpfte verabreicht worden. Das war vor wenigen Wochen noch ganz anders. Mitte November waren etwa im Landkreis Lüneburg 90 Prozent der Corona-Impfungen Drittimpfungen. Die Nachfrage ist weiterhin hoch. So musste der Landkreis Verden wegen fehlender Impfdosen die Impfstelle im Kreishaus für diese Woche bereits schließen und auch der Landkreis Lüchow-Dannenberg hat das geplante Angebot in Hitzacker für Freitag abgesagt. Grundsätzlich werden aber immer mehr Möglichkeiten zur Impfung geschaffen.

