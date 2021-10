Stand: 01.10.2021 12:28 Uhr Nindorf: Treckerfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 12 im Landkreis Celle ist am Freitagmorgen ein 61-jähriger Treckerfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers geriet eine 22-jährige Autofahrerin gegen 5.30 Uhr zwischen Hagen und Nindorf mit ihrem Pkw in einer Linkskurve in den Gegenverkehr. Sie kollidierte daraufhin frontal mit dem Trecker, der zwei mit Kartoffeln beladene Anhänger zog. Durch den Zusammenstoß kippte das Gespann aufs Dach, und die Zugmaschine geriet in Brand. Der 61-Jährige starb noch an der Unfallstelle, die 22-jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

