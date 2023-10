Niedersachsens Spitzenverdiener leben im Landkreis Harburg Stand: 17.10.2023 18:33 Uhr Die Menschen im Landkreis Harburg hatten im Durchschnitt das höchste verfügbare Pro-Kopf-Einkommen in Niedersachsen. Laut Landesamt für Statistik lag es bei 26.921 Euro.

Das verfügbare Einkommen privater Haushalte entspricht dem Einkommen, das privaten Haushalte nach Abzug von Steuern und Sozialbeiträgen zur Verfügung steht. Zum Konsum zählen auch Miete und andere Lebenshaltungskosten. Die Stadt Wolfsburg steht den Zahlen zufolge mit durchschnittlich 26.379 Euro auf Platz zwei, der Landkreis Gifhorn folgt mit 25.364 Euro auf Platz drei. Am wenigstens hatten die Menschen in der Stadt Wilhelmshaven mit durchschnittlich 19.950 Euro Pro-Kopf-Einkommen zur Verfügung.

Hohes Einkommen in Harburg mit Pendlerbewegung erklärbar

Das Pro-Kopf-Einkommen berechnet sich nach dem Wohnortprinzip. Damit wird das Einkommen, das Pendlerinnen und Pendler an ihrem Arbeitsort erzielen, in ihrem Wohnort berücksichtigt. Das hohe Pro-Kopf-Einkommen im Landkreis Harburg könnte laut Landesamt für Statistik auf die Pendlerbewegung nach Hamburg zurückzuführen sein. Dort sei das Einkommensniveau vergleichsweise hoch, hieß es.

Durchschnittliches Einkommen in Niedersachsen gestiegen

Grundsätzlich ist das verfügbare Einkommen der Einwohnerinnen und Einwohner in Niedersachsen um 1,4 Prozent gestiegen. Im Durchschnitt hatten die Menschen in dem Bundesland 2021 23.375 Euro zur Verfügung - und damit 326 Euro mehr als im Jahr 2020. Das gesamte verfügbare Einkommen in Niedersachsen betrug 2021 mehr als 187 Milliarden Euro und damit 1,6 Prozent mehr als 2020. Dabei weist die Region Hannover bei den Landkreisen und kreisfreien Städten die höchste Summe auf: Von den insgesamt 27 Milliarden Euro, stehen allein in der Landeshauptstadt Hannover mehr als 12 Milliarden zur Verfügung.

