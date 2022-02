Niedersachsen will unabhängiger von russischem Gas werden Stand: 24.02.2022 15:20 Uhr Die Pläne für Deutschlands erstes Flüssigerdgas (LNG)-Terminal in Stade befinden sich auf der Zielgeraden. Niedersachsen will damit die Abhängigkeit von Gasimporten aus Russland verringern.

Bis das Milliarden-Projekt möglicherweise aber tatsächlich auf die Beine gestellt wird, könnten noch Jahre ins Land gehen: Die Hanseatic Energy Hub will nach eigenen Angaben bis zum Sommer die Antragsunterlagen für das Milliardenprojekt in Stade-Bützfleth einreichen. Das Ziel ist dann die Fertigstellung bis Ende des Jahres 2026. Das bestätigte das Unternehmen am Donnerstag in einer Pressekonferenz.

Auch Wilhelmshaven als Standort im Rennen

Das Land Niedersachsen selbst werde keine Terminals bauen, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Donnerstag im Landtag. Er wolle aber gemeinsam mit Investoren die Voraussetzungen schaffen, damit Niedersachsen und Deutschland künftig von russischem Gas unabhängiger werden. Umwelt- und Energieminister Olaf Lies (SPD) bekräftigte, in Niedersachsen seien sowohl Stade als auch Wilhelmshaven hervorragend als Import-Standorte geeignet. Bislang steht der Terminal-Standort Wilhelmshaven aber wirtschaftlich auf der Kippe. Ziel der Regierung sei es, über die Terminals später nicht mehr fossiles, sondern erneuerbares Gas einzuführen. Auch für grünen Wasserstoff werde Infrastruktur gebraucht, so Lies.

Umweltschützer fürchten Import von Fracking-Gas

Das sieht offenbar auch die Hanseatic Energy Hub Stade so und hat angekündigt, zwei Drittel der Infrastruktur im geplanten Energiehafen Stade auch für den Wasserstoffumschlag verwenden zu wollen. Umweltschutzverbände wie der BUND kritisieren allerdings weiterhin, dass ein Flüssiggas-Terminal in Stade-Bützfleth realisiert werden soll: Sie fürchten Importe von umweltschädlichem LNG-Fracking-Gas. Beim Fracking wird unter hohem Druck ein Chemikalien-Gemisch in den Boden gepresst, um das darin enthaltene Erdgas oder Erdöl zu fördern.

