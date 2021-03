Stand: 01.03.2021 08:49 Uhr Niedersachsen erprobt Waldbrand-Tanklöschfahrzeuge

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) übergibt heute ein Waldbrand-Tanklöschfahrzeug zur ersten Erprobungsphase an den Heidekreis. Das niedersächsische Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Celle testet das Fahrzeug zuvor im Beisein des Ministers auf Herz und Nieren. Die Niedersächsischen Landesforsten hatten bereits bekannt gegeben, das Automatisierte Früherkennungs-System (AWFS) in Lüneburg zu erneuern. Im vergangenen Jahr waren die Brände bereits Mitte März losgegangen. Die besonders gefährdeten Risikogebiete seien im nord-östlichen Niedersachsen. Die ungewöhnliche Wärme in der vergangenen Woche hatte im Harz die Gefahr von Waldbränden erhöht.

