Stand: 01.03.2021 08:49 Uhr Niedersachsen erprobt Waldbrand-Tanklöschfahrzeug

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) übergibt heute ein Waldbrand-Tanklöschfahrzeug zur ersten Erprobungsphase an den Heidekreis. Das niedersächsische Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Celle testet das Fahrzeug zuvor im Beisein des Ministers auf Herz und Nieren. Die Niedersächsischen Landesforsten hatten bereits angekündigt, das sogenannte Automatisierte Früherkennungs-System in Lüneburg zu erneuern. Im vergangenen Jahr waren die Brände bereits Mitte März losgegangen. Die besonders gefährdeten Gebiete seien im nordöstlichen Niedersachsen. Die ungewöhnliche Wärme in der vergangenen Woche hatte im Harz die Gefahr von Waldbränden erhöht.

Weitere Informationen "Turbofrühling" erhöht Waldbrandgefahr im Harz Die Nationalpark-Verwaltung hat deshalb bereits jetzt offene Feuer und Rauchen in dem Mittelgebirge verboten. (24.02.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.03.2021 | 09:30 Uhr