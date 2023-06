Stand: 18.06.2023 14:36 Uhr Neunjähriger macht Ausflug mit motorisiertem Krankenfahrstuhl

In Stelle im Landkreis Lüneburg ist am Wochenende ein neunjähriger Junge mit dem motorisiertem Krankenfahrstuhl seiner Oma unterwegs gewesen. Das Gefährt war am Samstagmorgen auf dem Gehweg der Steller Ortsdurchfahrt einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Winsen aufgefallen, weil das Versicherungskennzeichen abgelaufen war. Bei der folgenden Kontrolle "staunten die Beamten nicht schlecht", so die Polizei: Dabei stellte sich nämlich heraus, dass der Fahrer erst neun Jahre alt war. Der Junge habe den Krankenfahrstuhl zuvor seiner Großmutter stibitzt, so ein Sprecher. Das Kind sei wohlbehalten an den Vater übergeben worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.06.2023 | 06:30 Uhr