Stand: 20.12.2024 16:20 Uhr Neuer Betreiber: Snow Dome in Bispingen heißt jetzt Snow World

Die Skihalle in Bispingen (Landkreis Heidekeis) hat einen neuen Betreiber. Die niederländische Snow-World-Gruppe habe die Halle bereits im November von dem Hamburger Gastronom Frank Blin übernommen, teilte der neue Geschäftsführer zur Saisoneröffnung am Dienstag mit. Die Skihalle an der A7 heißt damit nicht länger Snow Dome, sondern - wie der neue Betreiber - Snow World. Der Geschäftsführer der Snow-World-Gruppe will in Bispingen nach eigenen Angaben einen Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit setzen.

