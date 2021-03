Stand: 09.03.2021 15:58 Uhr Neuenkirchen: Sattelzug kippt um - Fahrer verletzt

In Neuenkirchen im Landkreis Stade ist am Dienstagvormittag ein Sattelzug umgestürzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den 59-jährigen Fahrer aus dem stark beschädigten Führerhaus befreien. Der verletzte Mann kam in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich beim Abladen von Erde an einem Obsthof. Nach einer ersten Schätzung liegt der Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

VIDEO: Lkw stürzt in Apfelplantage (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.03.2021 | 15:00 Uhr