Stand: 13.07.2021 16:27 Uhr Neue Unterkunft für Geflüchtete in Hollenstedt

Der Landkreis Harburg eröffnet eine weitere Unterkunft für geflüchtete Menschen. Ende Juli solle die Anlage in Hollenstedt den Betrieb aufnehmen, so ein Sprecher. Der Festbau kann den Angaben zufolge bei Bedarf mit Containern erweitert werden. Mit der neuen Unterkunft reagiert der Landkreis auf den gestiegenen Bedarf - seit Anfang des Jahres kommen etwa 20 Geflüchtete pro Woche in den Landkreis Harburg. Das seien 25 Prozent mehr als im Herbst vergangenen Jahres.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.07.2021 | 06:30 Uhr