Stand: 24.08.2023 13:29 Uhr Neue Tore am Ilmenau-Sperrwerk in Hoopte eingesetzt

Am Ilmenau-Sperrwerk in Hoopte (Landkreis Harburg) sind zwei jeweils rund 40 Tonnen schwere Stemmtore eingesetzt worden. Sie sollen künftig für zusätzliche Sicherheit bei Sturmfluten sorgen. Mit den Toren zur Ilmenau hin sei die Erneuerung des Sperrwerk-Baus komplett, sagte eine Sprecherin des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Donnerstag. Die elbseitigen Tore wurden im vergangenen Jahr eingebaut. Die Elbuferstraße K50, die über das Sperrwerk führt, bleibt den Angaben nach noch bis Samstag gesperrt - der Verkehr wird umgeleitet. Am Sperrwerk laufen nach der Erneuerung der Tore noch weitere Modernisierungsarbeiten. Bis Ende des Jahres soll es mit neuer Steuerung, Elektronik, Hydraulik ausgestattet sein.

