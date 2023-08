Stand: 24.08.2023 10:21 Uhr Neue Pipeline für Flüssiggas - Pläne jetzt im Internet einsehbar

Für eine geplante Erdgasleitung quer durch den Norden Niedersachsens hat das Raumordnungsverfahren begonnen. Dabei wird unter anderem der genaue Verlauf festgelegt, teilt das Amt für regionale Landesentwicklung in Lüneburg mit. Bislang steht nur fest, dass die Leitung in der Gemeinde Steinkirchen im Landkreis Stade beginnen und in der Stadt Achim bei Bremen enden soll. Je nach Trassenvariante ist sie 86 bis 98 Kilometer lang und berührt die Landkreise Stade, Rotenburg, Harburg und Verden. Die Rohre haben einen Durchmesser von 1,20 Meter und sollen in mindestens einem Meter Tiefe verlegt werden. Durch sie soll Flüssiggas geleitet werden, das künftig von den LNG-Terminals in Stade und Brunsbüttel kommt. Später könne auch Wasserstoff durch die Rohre transportiert werden, heißt es. Bis zum 3. November können potenziell betroffene Kommunen und Privatpersonen sich zu den bisherigen Plänen äußern – zu finden sind diese im Internet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.08.2023 | 08:30 Uhr