Stand: 30.12.2020 09:53 Uhr Neue High-Tech-Blitzer für Landkreis Stade

Die Straßenverkehrsbehörde will im kommenden Jahr die Blitzeranlagen im Landkreis Stade weiter modernisieren. Dies berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die stationären Anlagen werden durch High-Tech-Blitzer ersetzt, bei denen keine Fahrbahnsensoren mehr nötig sind. Laut Landrat Michael Roesberg (parteilos) sind immer noch zu viele Autofahrer zu schnell unterwegs. So gab es im vergangenen Jahr Bußgeldbescheide über insgesamt 1,4 Millionen Euro. Die Radarkontrollen dienten dem Schutz von Menschenleben und die Bußgelder flössen unter anderem in Projekte für Verkehrssicherheit, so Roesberg.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.12.2020 | 08:30 Uhr