Neue Elbbrücke: Gemeinde Neu Darchau kündigt Vertrag auf Stand: 05.01.2021 15:48 Uhr Die Gemeinde Neu Darchau will die Pläne für die Elbbrücke auf ihrem Gebiet nicht länger mittragen. Bürgermeister Klaus-Peter Dehde (SPD) hat den Brückenvertrag mit dem Landkreis deshalb gekündigt.

In dem Kündigungsschreiben heißt es, dass sich die Gemeinde vom Landkreis Lüneburg nicht genügend über die Pläne, den Bau und die Finanzierung der Brücke informiert fühle. Bürgermeister Dehde empfiehlt nach eigenen Worten auch der Samtgemeinde Elbtalaue und dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, den Vertrag wegen der finanziellen Risiken für nichtig zu erklären.

Landkreis will an Vereinbarung festhalten

Das Projekt stößt in Neu Darchau nicht gerade auf Begeisterung, weil eine Zunahme des Verkehrs befürchtet wird. Unter anderem geht es deshalb um eine Ortsumfahrung, die der Landkreis Lüneburg für Neu Darchau planen muss. Die Gemeinde bezweifelt das. Lüneburgs Landrat Jens Böther (CDU) sagte dagegen, er sehe keinen Kündigungsgrund - der Kreis halte an der Brückenvereinbarung fest. "Wir planen eine Ortsumfahrung, und die planen wir weiter", so Böther. Für weitere Gespräche mit der Gemeinde stehe die Verwaltung zur Verfügung.

