Stand: 31.07.2024 12:13 Uhr Neu Wulmstorf: Unbekannte legen Brand an Halle und flüchten

Zwei unbekannte Personen haben nach Angaben der Polizei am Montagmorgen an einer Lagerhalle in Neu Wulmstorf im Ortsteil Mienenbüttel (Landkeis Harburg) Feuer gelegt. Dann seien sie mit einem Auto mit gelbem Nummernschild geflüchtet. Zeugen hätten daraufhin die Feuerwehr alarmiert, die den Brand schnell löschen konnte. Es sei niemand verletzt worden. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf 10.000 Euro. Vermummte Personen hätten zunächst eine Wand der Lagerhalle mit einem Schriftzug besprüht, teilte die Polizei mit. Danach hätten sie zwei Benzinkanister an einer Zugangstür ausgeleert und den Inhalt angezündet. Der Hintergrund der Tat sei unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04181) 28 50 entgegen.

